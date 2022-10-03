Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что отправит своих несовершеннолетних сыновей на войну в Украину.

Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Его сыновьям 14, 15 и 16 лет.

"Свои навыки Ахмат, Эли и Адам готовы применить в зоне "СВО". И я не шучу. Пришло время показать себя в реальном бою, и это их стремление я только приветствую. Скоро они отправятся на передовую и будут находиться на самых сложных участках линии соприкосновения", - заявил Кадыров.

Пост Кадыров сопроводил видеозаписью, на которой трое его сыновей стреляют на полигоне.

Напомним, что Кадыров после отступления РФ из Лимана раскритиковал военное руководство РФ и призвал Путина использовать ядерное оружие.

Спустя несколько дней в Кремле ответили на призыв Кадырова. Говорят, что он имеет право высказывать свое мнение.

Война в Украине продолжается уже 222-й день. "Страна" следит за происходящим 3 октября в обновляемом материале.

Об итогах 221-го дня подробнее читайте по ссылке. ВСУ освободили Лиман в Донецкой области и теперь идут в Кременную. На юге ВСУ тоже активно наступают. В сети появилось видео украинского военного в селе Золотая Балка на севере Херсонской области.

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