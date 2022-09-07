Десятилетний внук президента РФ Владимира Путина впервые попал на фото. Речь о десятилетнем Романе Фаассене, сыне Марии Воронцовой.

Об этом сообщает британская газета Daily Mail.

По информации издания, Роман Фаассен должен был участвовать в чемпионате по картингу в Крыму, но соревнования перенесли с полуострова из-за опасений, что ребенок может быть убит, так как его фото оказалось в сети.

Чемпионат должен был состоятся 9 августа, но в итоге он пройдет 9 сентября в более безопасном месте, пишет Daily Mail.

Десятилетний мальчик сейчас занимает 28-е место в классе мини на чемпионате России по картингу.

Фаассен — сын старшей дочери Путина, 37-летней Марии Воронцовой, от ее первого брака с голландским бизнесменом Йорритом Фаассеном, сыном полковника голландской армии.

На поясе Романа изображены красный, белый и синий флаги России и Нидерландов.

Отметим, что на днях Кабмин ввел санкции в отношении дочерей Путина - Екатерины Тихоновой и Марии Воронцовой.

Ранее санкции против дочерей Путина применили США и Канада.

Также в шестой пакет санкций ЕС против РФ Алину Кабаеву, которую, по данным СМИ, связывают романтические отношения с Путиным.

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