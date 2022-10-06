Отступая, армия РФ оставляет тела своих военных на поле боя.

Об этом говорится в репортаже Associated Press из Лимана Донецкой области, освобожденном недавно ВСУ.

В материале говорится, что из-за наступления ВСУ российские войска покинули украинский город так быстро, что не забрали тела своих убитых на улицах.

Репортеры Associated Press в Лимане увидели по меньшей мере 18 тел российских солдат, все еще лежавших на земле.

Напомним, что 1 октября украинские военные вошли в занятый ранее армией РФ город Лиман. Он находится на севере Донецкой области. Контроль над ним открыл ВСУ возможность далее отвоевывать территории Луганской области.

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Ранее мы подводили итоги 224-го дня войны с РФ. Глава Луганской ОГА заявил об официальном начале деоккупации Луганской области. Британская разведка сообщает, что ВСУ в рамках наступления в Луганской области продвигаются в сторону Сватово. В Херсонской области после масштабного продвижения украинских сил пока относительное затишье. Россия тем временем совершила воздушную атаку на отдаленный тыл - Белую Церковь под Киевом.

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