В этом году РФ начинает осенний призыв в армию на месяц позже, что свидетельствует о проблемах с обучением и вооружением большого количества новых призывников.

Об этом пишет британская разведка.

Разведка в новой сводке напоминает, что 30 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве, в рамках которого службу должны пройти 120 000 человек, которые по закону не могут быть отправлены за пределы РФ.

Призывная кампания начнется 1 ноября - на месяц позже, чем обычно.

"Позднее начало кампании свидетельствует о растущем давлении на способность России обучать и вооружать большое количество новых призывников", - считает британская разведка.

Минобороны Британии заявляет, что проблемы РФ с размещением, обучением, снаряжением и развертыванием мобилизованных и призывников являются значительными, и недостатки российской административной и логистической систем будут и впредь подрывать эти усилия.

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