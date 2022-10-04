МИД КНДР поддержал "вхождение новых регионов в состав России" и заявил об "уважении воли их жителей".

Об этом заявил глава департамента международных организаций МИД КНДР Чо Чхоль Су, пишет Центральное телеграфное агентство Кореи.

В Пхеньяне считают, что "референдумы" были проведены в соответствии с уставом ООН (напомним, сама организация голосование не поддержала).

Ранее Северная Корея уже признала "независимость" "ДНР" и "ЛНР". После этого Украина разорвала дипломатические отношения с Северной Кореей.

Кроме того, ранее Северная Корея заявила об однозначной поддержке России в войне с Украиной

Также мы писали, что КНДР приняла новую ядерную доктрину, которая разрешает ей наносить превентивный удар. Теперь Северная Корея официально провозглашает себя ядерной державой и не будет в дальнейшем вести переговоры об отказе от атомных вооружений.

Вместе с тем, утром сообщалось, что КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японии. По всей стране звучала воздушная тревога. Ракета сегодня преодолела самое большое расстояние за всю историю испытаний.