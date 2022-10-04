Над северными районами Японии, во вторник, 4 октября, звучала воздушная тревога, а людей попросили спуститься в убежища. Причиной стала ракета из Северной Кореи, которая пролетела над японской территорией и упала в Тихом океане.

Японские власти срочно созвали заседание Совета нацбезопасности, пишут японские СМИ.

Они утверждают, что КНДР, вероятно, запустила межконтинентальную баллистическую ракету типа "Хвасон-12".

И сегодня она преодолела самое большое расстояние за всю историю испытаний.

Южнокорейские военные считают, что максимальная скорость этой ракеты достигала 17 Махов.

Напомним, 25 сентября Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Дальность полета ракеты составила 400 километров, а максимальная высота - 50 км. В Японии заявляли, что ракетные испытания Северной Кореи "угрожают нашей стране, региону и всему миру".

Также сообщалось, что в КНДР приняли новую ядерную доктрину, которая разрешает ей наносить превентивный удар. Теперь Северная Корея официально провозглашает себя ядерной державой и не будет в дальнейшем вести переговоры об отказе от атомных вооружений.