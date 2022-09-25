Утром в воскресенье, 25 сентября, Северная Корея совершила пуск баллистической ракеты в направлении Японского моря.

Об этом сообщает южнокорейское агентство "Рёнхап".

По информации Генштаба ВС Южной Кореи, ракета была запущена в 06:53 по местному времени.

А министр обороны Японии Хамада Ясукадзу сообщил, что дальность полета ракеты составила 400 километров, а максимальная высота - 50 километров. В Японии заявили, что ракетные испытания Северной Кореи "угрожают нашей стране, региону и всему миру".

В Командовании вооруженных сил США в Индо-Тихоокеанском регионе сообщили, что запуск осуществлен сразу после того, как авианосец "Рональд Рейган" и корабли сопровождающей его ударной группы причалили к военно-морской базе в Пусане (Южная Корея) в рамках запланированных на следующую неделю военно-морских учений.

Напомним, в КНДР приняли новую ядерную доктрину, которая разрешает ей наносить превентивный удар. Теперь Северная Корея официально провозглашает себя ядерной державой и не будет в дальнейшем вести переговоры об отказе от атомных вооружений.

Ранее сообщалось, как в мае в честь визита Байдена КНДР запустила баллистический снаряд в сторону Японского моря.

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