На южную Японию обрушился один из самых мощных в истории тайфунов "Нанмадол". 7,5 млн человек предписано эвакуироваться, уже двое погибших и 109 раненных.

Об этом сообщают западные СМИ.

Скорость порывов ветра в зоне тайфуна достигает 65 метров в секунду.

По оценке Метеорологической службы Японии, менее чем за сутки уже выпало около 500 мм осадков. Для сравнения, в Лондоне примерно столько же выпадает в среднем за год.

Поезда, паромы и авиасообщение на Кюсю остановлены, обесточены около 200 тыс. домов.

Тайфун вышел на сушу вечером в воскресенье возле города Кагосима на самом южном из четырех главных островов Японии, Кюсю, и движется на север, в сторону центральной Японии.

По расчетам ученых, в ближайшее время тайфун дойдет и до региона Токио, сохранив существенную часть своей мощи.

Напомним, что сегодня также на Курскую область РФ обрушился сильнейший ураган с торнадо. Разрушены дома, есть погибшие. Без света остались тысячи людей. На город Льгове обрушился ливень, гроза со смерчем и шквалистый ветер. Непогода повредила десятки домов. В городе сорваны крыши со зданий, оборваны линии электропередач, повалены деревья.