На Курскую область России 18 сентября обрушился мощнейший ураган. Из-за него без света остались тысячи людей. С некоторых зданий сорвало крыши. Известно о минимум двух погибших.

Об этом сообщают в соцсетях. Также там публикуют фото и видео последствий.

В частности, сообщается, что ураган разбушевался во Льгове. На город обрушился ливень, гроза со смерчем и шквалистый ветер. Непогода повредила десятки домов. В городе сорваны крыши со зданий, оборваны линии электропередач, повалены деревья. А у села Ольговка местные жители видели торнадо.

Сообщается, что погиб студент местного ВУЗа.

Вместе с тем, синоптики предупреждает, что такая погода будет сохраняться в регионе на протяжении следующих суток.

Ранее мы сообщали, что в Николаеве ураганный ветер повалил дерево, которое упало на авто. Большой тополь рухнул во дворе жилых домов прямо на переднюю часть машины.

Также писали, что на днях по Сумской области пронесся ураган. Один человек погиб, травмы получили восемь человек, среди них - двухмесячный ребенок. Также из-за непогоды около 20 частных домов остались без крыши, в нескольких - разрушены стены. Повреждена АЗС, линия электропередач, а также ряд нежилых помещений и автомобилей.