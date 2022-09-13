В пустынных районах Арабских Эмиратов в Дубае и Шардже прошел сильный дождь с крупным градом.

Об этом стало известно из видео очевидцев, которое появилось в сети.

В ролике запечатлена пустыня, густо усеянная ледяными шарами града.

Температура воздуха при этом аномальном явлении зашкаливала за 40 градусов жары.

Напомним, ранее мы писали, что в этом году Европа переживает сильнейшую аномальную засуху. Нынешняя засуха в Европе может оказаться самой сильной за 500 лет, говорится в анализе Объединенного исследовательского центра Европейского Союза.

Также мы недавно рассказывали об аномальных явлениях, зафиксированных очевидцами в Украине.

К примеру, в конце августа, в сети появились видео с необъяснимыми атмосферными явлениями в районе Волновахи, что в Донецкой области. На видео можно заметить, что небо будто бы представляет собой водную поверхность, по которой идет рябь.

Ранее мы публиковали видео аномального атмосферного явления, которое произошло в конце марта в Киеве. После взрыва в столице в небе образовалось странное кольцо.