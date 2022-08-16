Стая косаток напала на парусную яхту у берегов Португалии, а всего через несколько часов нацелилась на другое судно в том же районе. Инцидент произошел еще 31 июля.

Об этом пишет издание Insider.

В первом случае косатки протаранили небольшую парусную лодку с пятью людьми на борту примерно в семи милях от побережья Синиша.

Атаки косаток, которые считаются единственным хищным китообразным среди ныне живущих, в последние три года стали обычным явлением. Они не раз приводили к повреждению яхт, особенно в районе Гибралтара, где в основном эти зубатые киты кусали рули лодок, делая их неуправляемыми.

В этот раз местные медиа сообщают, что косатки атаковали и корпус яхты, в результате чего судно начало тонуть. Пятеро членов экипажа добрались до спасательных плотов и вызвали помощь по рации.

Согласно заявлению португальского флота, их спасло рыболовное судно, которое шло неподалеку.

Необычно то, что всего через несколько часов поблизости произошло еще одно нападение косаток. Морские хулиганки атаковали небольшую лодку с двумя пассажирами на борту, которая шла из Лиссабона в Алгарве. Люди спали во время нападения. Косатки ударили лодку и перекусили руль, по уже отработанной тактике, но корпус не повредили. В итоге судно отбуксировали в сухой док.

С 2020 года в Португалии и на Пиренейском полуострове Испании было зарегистрировано более 200 нападений косаток на суда. Чем вызвана эта аномальная для морских млекопитающих активность учёные до сих пор не знают.

Эти животные - родственники дельфинов и считаются невероятно сообразительными. Мы сообщали, что косатка Вики из аквапарка на Лазурном берегу научилась говорить и считать до трех.

Ранее "Страна" рассказывала, что убившая трех человек косатка, умерла своей смертью в 36 лет.