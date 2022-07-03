В египетской Хургаде произошел еще один случай нападения акулу на женщину.

К сожалению, тоже со смертельным исходом, как и позавчера, сообщает Министерство окружающей среды Египта в Facebook.

По словам министра Ясмина Фуада, обе женщины погибли от нападения акулы во время плавания в районе курорта Сахли Хашиш. Он отметил, что была сформирована рабочая группа специалистов по охраняемым территориям.

Также принято решение о прекращении всей деятельности развлекательных заведений и закрытии пляжей вблизи места происшествия.

"Министерство окружающей среды подтверждает, что рабочая группа, специализирующаяся на изучении обстоятельств трагедии, все еще выполняет свои задачи по точному выяснению причин поведения акулы по отношению к двум жертвам", – говорится в заявлении министерства.

По предварительной версии, причиной инцидентов могло стать затонувшее судно с тысячами овец или туристы, кормящие рыб.

Напомним, позавчера в египетской Хургаде акула откусила туристке руку и ногу. Туристка – гражданка Австрии – была госпитализирована, но, по неофициальной информации, умерла по пути в больницу от потери крови.

Ранее мы также сообщали, что на восточном побережье Австралии акула набросилась на аквалангиста, который погрузился в воды океана. Нападение акулы произошло примерно в 330 милях к северу от Сиднея.