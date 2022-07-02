В египетской Хургаде акула откусила туристке руку и ногу.

Об этом пишет сайт Gaming Deputy.

Туристка – гражданка Австрии – была госпитализирована, но, по неофициальной информации, умерла по пути в больницу от потери крови.

Сейчас спасатели запретили другим туристам купаться в том месте, где случилась трагедия.

Ранее "Страна" рассказывала, как предприниматель из Ужгорода Михаил Волошин в египетском Марс-Аламе спас 20-летнюю австрийскую туристку, на которую напала акула. Михаил нырял с пирса и любовался кораллами. Неподалеку плавала группа туристов из Австрии, в том числе 20-летняя девушка. Что-то рядом с ней происходило, и Михаил подплыл ближе посмотреть. Вдруг выплыла акула и вырвала из левой части живота девушки кусок мяса. Когда девушка начала кричать, Михаил подплыл, раненая ухватилась за него, а дальше украинцу ничего не оставалось, как грести до понтона. Все это время акула кружила рядом, однако люди выбрались.

Мы также сообщали, что на восточном побережье Австралии акула набросилась на аквалангиста, который погрузился в воды океана. Нападение акулы произошло примерно в 330 милях к северу от Сиднея. Спасти дайвера не удалось, несмотря на старания очевидцев трагедии и врачей.