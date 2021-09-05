На восточном побережье Австралии акула набросилась на аквалангиста, который погрузился в воды океана. Нападение акулы произошло примерно в 330 милях к северу от Сиднея. Спасти дайвера не удалось, несмотря на старания очевидцев трагедии и врачей, сообщает Sky News.

Так, очевидцы, парамедики и серферы пытались сделать пострадавшему искусственное дыхание, но из-за тяжелой травмы спасти его не удалось.

"Побежал вниз, чтобы посмотреть, что происходит, увидел человека без руки, много крови и много людей, помогающих ему, поэтому мы просто стояли рядом, чтобы посмотреть, нужна ли там еще и наша помощь", - рассказал свидетель ЧП Аарон Арсмтронг.

Еще один очевидец происходящего Гленн Коулман рассказал, что за несколько лет акул в регионе стало значительно больше, из-за чего даже опытные серферы стали реже заходить в воду.

При этом имя и возраст погибшего на данный момент не разглашаются.

Напомним, в Австралии на пляже Бондай-Бич мужчина запустил беспилотник в полет над океаном и случайно заснял противостояние ныряльщика-дайвера с акулой, которое длилась полчаса. Человек пытался отбиться от хищника гарпуном.

Также "Страна" писала, что в компании Boya Gongdao Robot Technology разработали морской дрон в форме акулы для выполнения заданий военных.