Ученые выяснили, что популяция некоторых видов тунца, которые были на грани исчезновения, начали восстанавливаться. При этом другие виды морских животных, акулы и скаты, наоборот - находятся на грани исчезновения.

Об этом сообщает ВВС.

Согласно официальным данным, некоторые виды тунца, после десятилетий усилий, начали восстанавливать численность. Ранее они находились на грани исчезновения. Однако давление на морских обитателей продолжает расти и почти четыре из десяти видов акул и скатов сейчас находятся под угрозой исчезновения.

Запасы тунца в некоторых районах также по-прежнему вызывают озабоченность, например, голубой тунец в западных частях Атлантического океана и желтоперый тунец в Индийском океане.



В 2011 году считалось, что большинство видов тунца находятся под угрозой исчезновения. После десятилетия усилий природоохранных организаций и промышленности, включая строгие квоты на вылов и борьбу с незаконным промыслом, популяции в некоторых частях океана, похоже, восстанавливаются.

Однако популяция акул и скатов продолжает стремительно сокращаться. При оценке группы в 2014 году около трети были признаны находящимися под угрозой, но эта цифра выросла до 37% из-за давления со стороны промысла мяса и плавников, изменения климата и загрязнения.

Напомним, в Индийском океане новую популяцию вымирающих синих карликовых китов ученые нашли благодаря их песням.

Также "Страна" рассказывала, что ученые расследуют массовое вымирание акул, которое произошло 19 миллионов лет назад.





