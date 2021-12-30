Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, запрещающий промышленный и прибрежный вылов китов, дельфинов и морских свиней.

Как пишет РИА Новости, документ опубликован на официальном портале правовой информации РФ.

Закон запрещает промышленное и прибрежное рыболовство в отношении китообразных, то есть китов, дельфинов и морских свиней. Это позволит сберечь этих животных от хищнического истребления.

Также согласно документу в целях обеспечения сохранения морских млекопитающих могут устанавливаться ограничения их рыболовства в исключительной экономической зоне РФ, включая запрет и закрытие рыболовства отдельных видов. Закон должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования.



Он уже вызвал возмущение зоозащитников, так как охота в России на китообразных в культурно-просветительских целях все еще разрешена. То есть тех же дельфинов могут вылавливать для цирков и дельфинариев, где они подчас содержатся в невыносимых условиях.

Ранее в РФ вылов морских млекопитающих проводили в соответствии с квотой, которую выдавало Росрыболовство. Против этого тоже активно выступали зоозащитники, так как такие млекопитающие, как косатки, дельфины, белухи и другие редкие, ценные виды находились под угрозой вылова.

Как писала "Страна", на днях стало известно о законопроекте авторства Путина, который меняет процедуру получения гражданства РФ.

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