На выходных на Фарерских островах в Атлантическом океане убили 1 428 атлантических белобоких дельфинов. Это самое массовое убийство дельфинов в истории.

Об этом сообщает Sea Shepherd, организация, которая занимается охраной природы.

В организации сообщили, что охотники загоняли животных ближе к берегу на катерах и гидроциклах. Там, в районе пляжа Скалафёрдур, все загнанные особи были убиты. По данным экозащитников, погибли 1 428 особей, и это самое массовое убийство, которое когда-либо происходило на Фарерских островах и, вероятно, во всем мире. До этого таковым считался случай в 1940 году, когда охотники убили 1 200 черных дельфинов.

При этом в организации заявляют, что охотники нарушили закон, не получив необходимого разрешения. Также у многих участников охоты не было лицензии. Помимо прочего, многие особи получили раны от гребных винтов лодок, что привело к их медленной и мучительной смерти.

Отметим, что Фарерские острова - это автономный регион, входящий в состав Королевства Дания. Забой китов и дельфинов там является традицией, распространенной еще с IX века.

Напомним, недавно под Херсоном спасли обессиленного дельфина, которого выбросило штормом на мель.

Также мы писали о том, что в мае в Крыму на дне Черного моря нашли кладбище дельфинов с привязанными к хвостам камнями.