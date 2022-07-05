Акула снова подплыла к людям, отдыхающим в курортном городе. На этот раз обошлось без нападения.

Инцидент произошел в Турции. На пляж в Мармарисе заплыла акула и подплыла вплотную к людям, отдыхающим в воде. Людям удалось от нее отбиться при помощи швабры.

Отметим, что Мармарис располагается на побережье Эгейского моря, которое граничит с Красным морем. А как раз в Красном море, в египетской Хургаде, уже дважды за последние дни акулы нападали на людей.

Сначала 2 июля в египетской Хургаде акула откусила купающейся туристке руку и ногу. Туристка – гражданка Австрии – была госпитализирована, но умерла по пути в больницу от потери крови. Сейчас спасатели запретили другим туристам купаться в том месте, где случилась трагедия.

А уже на следующий день в Хургаде опять произошел летальный случай нападения акулы на женщину. По словам министра Ясмина Фуада, обе женщины погибли от нападения акулы во время плавания в районе курорта Сахли Хашиш. Он отметил, что была сформирована рабочая группа специалистов по охраняемым территориям.

Также принято решение о прекращении всей деятельности развлекательных заведений и закрытии пляжей вблизи места происшествия.

По предварительной версии, причиной инцидентов могло стать затонувшее судно с тысячами овец или туристы, кормящие рыб.