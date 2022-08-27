В Сети появились видео с необъяснимыми атмосферными явлениями в районе Волновахи, что в Донецкой области.

Соответствующие кадры публикуют донецкие Telegram-каналы.

На видео можно заметить, что небо будто бы представляет собой водную поверхность, по которой идет рябь.

Объяснений и комментариев на официальном уровне такому явлению пока нет.

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