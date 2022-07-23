В небе над Донецком появилось большое странное свечение. Видео
В донецких пабликах пишут, что жители Донецка наблюдают странное небесное явление - свечение в небе, похожее на гигантский салют.
Соответствующие кадры появились в местных Telegram-каналах.
На видео комментируют, что это "зажигалка из фосфора".
Также это может быть так называемая "осветительная люстра" (осветительные артиллерийские снаряды специального назначения, предназначенные для освещения местности или сигнализации в темное время суток) или результат работы ПВО.
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