В китайской провинции Аньхой молния попала прямо в толпу людей, которые пришли сдать анализы на коронавирус. Два человека скончались на месте.

Момент удара молнии попал на видео.

СМИ сообщают, что еще один человек находится в больнице в тяжелом состоянии, а всего вследствие удара молнии четверо пострадавших.

Одновременно с этим в другом конце страны также от удара молнии во время свадебной фотосессии погиб жених. Это произошло в популярном туристическом районе Снежной горы Нефритового Дракона, что находится в районе города Лицзян.

Напомним, что в начале месяца молния ударила в парк Лафайет и убила пожилую пару, которая пряталась под деревом у Белого дома. Как пишет пресса, двое мужчин и две женщины скрывались от дождя в парке Лафайет под деревом вблизи забора, окружающего комплекс Белого дома. Все четверо получили серьезные травмы, угрожавшие жизни.

А в конце июля всего за сутки на востоке Индии 20 человек погибли от ударов молнии. В Индии ежегодно сотни людей погибают от ударов молнии во время сезона муссонных дождей. Одна из причин такой большой смертности в том, что многие индийцы работают под открытым небом.