Молния ударила в парк Лафайет и убила пожилую пару, которая пряталась под деревом у Белого дома
Гигантская молния ударила в парк Лафайет у Белого дома (Вашингтон, США). Удар молнии убил пожилую пару, прятавшуюся в парке от дождя.
Об этом сообщают американские медиа.
Как пишет пресса, двое мужчин и две женщины прятались от дождя в парке Лафайет под деревом вблизи забора, окружающего комплекс Белого дома.
"Все четверо получили серьезные травмы, угрожавшие жизни. Мы смогли быстро оказать помощь и транспортировать всех четырех пациентов в местные больницы", - заявила Пожарная служба Вашингтона и служба неотложной помощи федерального округа Колумбия.
Однако двое из пострадавших скончались. По информации СМИ, это пожилая супружеская пара из Висконсина.
Видео рокового удара молнии с камер наблюдения публикуют соцсети.
После инцидента часть парка осталась закрытой, на месте происшествия работали службы экстренной помощи.
Лафайет-сквер - общественный парк, расположенный к северу от Белого дома. Он часто бывает переполнен посетителями, особенно в летние месяцы.
Недавно в штате Джорджия молния ударила по военному посту Форт-Гордон, один солдат погиб, еще девять получили ранения.
Также "Страна" публиковала видео американки, как молния ударила в машину, где были её муж и дети.