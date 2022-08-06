Гигантская молния ударила в парк Лафайет у Белого дома (Вашингтон, США). Удар молнии убил пожилую пару, прятавшуюся в парке от дождя.

Об этом сообщают американские медиа.

Как пишет пресса, двое мужчин и две женщины прятались от дождя в парке Лафайет под деревом вблизи забора, окружающего комплекс Белого дома.

"Все четверо получили серьезные травмы, угрожавшие жизни. Мы смогли быстро оказать помощь и транспортировать всех четырех пациентов в местные больницы", - заявила Пожарная служба Вашингтона и служба неотложной помощи федерального округа Колумбия.

Однако двое из пострадавших скончались. По информации СМИ, это пожилая супружеская пара из Висконсина.

Видео рокового удара молнии с камер наблюдения публикуют соцсети.

После инцидента часть парка осталась закрытой, на месте происшествия работали службы экстренной помощи.

Лафайет-сквер - общественный парк, расположенный к северу от Белого дома. Он часто бывает переполнен посетителями, особенно в летние месяцы.

Недавно в штате Джорджия молния ударила по военному посту Форт-Гордон, один солдат погиб, еще девять получили ранения.

Также "Страна" публиковала видео американки, как молния ударила в машину, где были её муж и дети.