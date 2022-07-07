В США жительница Флориды записала на видео во время грозы удар молнии, который пришелся в следующий впереди нее автомобиль, в котором находилась семья женщины.

Соответствующие кадры публикуют Telegram-каналы.

На видео можно заметить, что после попадания молнии авто оказывается в огне. Известно, что муж и дети американки не пострадали, однако пикап полностью "прожарило".

Ранее мы писали, что в 2020 году самый большой в мире национальный флаг США разорвало пополам после удара молнии в американском штате Висконсин. Поврежденный молнией флаг размером 21 на 42,6 метра и весом 154 килограмма развевался над мемориалом в память о жителях округа, погибших на службе в армии.

Также "Страна" публиковала видео удара молнии в дежуривших у Белого дома военных и в памятник Вашингтону. В результате инцидента двое военных были госпитализированы.

Кроме того, мы рассказывали о том, как в Закарпатской области загорелась база отдыха из-за попадания в нее молнии, которая ударила в антенну на крыше, и огонь начал быстро распространяться по деревянному зданию.