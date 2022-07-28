На востоке Индии за минувшие сутки 20 человек погибли от ударов молнии. В ближайшие дни в регионе сохранится высокая вероятность гроз с молниями.

Об этом сообщает Mirror.

Смертельные инциденты произошли в восьми округах штата Бихар. Власти штата пообещали выплатить семьям погибших по 400 тыс. рупий компенсаций (около 5 тыс. долларов США).

На прошлой неделе главный министр штата Нитиш Кумар во время встречи с чиновниками призвал установить молниеотводы на всех государственных зданиях, включая школы и больницы.

В ближайшие дни, по прогнозам, в северных районах Бихара сохраняется высокая вероятность гроз с молниями.

Отметим, что в Индии ежегодно сотни людей погибают от ударов молнии во время сезона муссонных дождей. Одна из причин такой большой смертности в том, что многие индийцы работают под открытым небом.

Согласно исследованию некоммерческой организации Climate Resilient Observing Systems Promotion Council, с апреля 2020 по март 2021 года в Индии было зафиксировано более 18 миллионов ударов молнии. Это на 34% больше, чем годом ранее.

Ранее мы сообщали, что в штате Джорджия молния ударила в военный пост. Один военный погиб, девять раненых.

А в Киевской области после удара молнии взорвался заминированный мост. Погиб один человек.