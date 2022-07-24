В России вчера вечером обрушилась стихия на Сочи. Всего за один час на курорт выпало 55 миллиметров осадков - практически месячная норма.

Об этом сообщает МЧС РФ.

Непогода вызвала многочисленные подтопления в городе. Особенно сильно пострадали Центральный и Хостинский районы, где подмыло дворы, улицы и затопило нижние этажи зданий.

Жители и гости Сочи опубликовали в соцсетях несколько жутких видео, передающих, насколько сильно стихия бушевала в городе. Видно, как бурный поток воды уносит автомобили, в том числе с людьми внутри, слышны чьи-то крики. Уже есть погибшие.

Местные СМИ сообщают, что из-за подтопления подстанций произошло отключение электроэнергии. Власти города развернули оперативный штаб.

Ранее мы сообщали, что на фоне аномальной засухи в Европе уровень воды в Рейне достиг критически низкой отметки.

Тем временем В Украину идет аномальная жара из Африки.