В США на границе штатов Аризона и Невада произошел взрыв с последующим возгоранием на дамбе Гувера.

Момент взрыва попал на любительское видео.

Инцидент произошел в здании у основания дамбы. По словам официальных лиц, во время взрыва никто не пострадал, риска для энергосистемы нет.

Мэрия близлежащего города Боулдер Сити сообщила, что возгорание ликвидировали еще до приезда пожарных. Причины взрыва на данный момент выясняются.

Плотина Гувера, возведенная на реке Колорадо в 1930-х годах - в разгар Великой депрессии, расположена в Черном каньоне на границе штатов Невада и Аризона.

Дамба обеспечивает наполнение самого крупного водохранилища США, используется в качестве гидроэлектростанции и популярна у туристов.

Ранее "Страна" писала, что в Херсоне прогремел взрыв на улице Перекопского, недалеко от городского СИЗО.

Также мы сообщали, что в Турции прогремел мощный взрыв возле полицейского участка на западе Стамбула. Местные СМИ рассказывали о минимум 10 раненых.