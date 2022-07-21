В американском штате Джорджия молния ударила по военному посту Форт-Гордон, один солдат погиб, еще девять получили ранения.

Об этом сообщает канал ABC News со ссылкой на представителя базы Энн Боуман.

"С тяжелым сердцем Форт-Гордон подтверждает, что один из солдат, пострадавших в результате удара молнии сегодня днем, скончался от полученных травм", - приводит ее слова телеканал.

Известно, что молния ударила в тренировочную площадку на полигоне. Солдаты были доставлены в Медицинский центр Дуайта Дэвида Эйзенхауэра на базе.

Боуман добавила, что личности погибшего и пострадавших не будут разглашены до тех пор, пока не будут уведомлены о произошедшем все их ближайшие родственники.

Состояние здоровья пострадавших не уточняется.

Ранее мы писали, что американка опубликовала видео, как молния ударила в машину, где были её муж и дети. Известно, что муж и дети гражданки США не пострадали, однако пикап полностью "прожарило".

Также "Страна" публиковала видео удара молнии в дежуривших у Белого дома военных и в памятник Вашингтону. В результате инцидента двое военных были госпитализированы.