В американском штате Джорджия в результате взрыва уничтожен загадочный гранитный монумент Скрижали Джорджии. Он был установлен в 1980 году по заказу клиента, скрывшегося под псевдонимом.

В среду, 6 июля, одна из скрижалей была уничтожена взрывным устройством неизвестными злоумышленниками, которых разыскивают. Позднее в тот же день остатки монумента были снесены местными властями.

Гранитный памятник в округе Элберт установили в 1980 году. Состоящий из шести гранитных плит монумент высотой около 6 метров и весом 119 тонн содержал надписи на восьми современных языках, включая русский, и четырёх древних.

Монумент был возведен по заказу клиента, который представился именем Роберт Крисчен. Позднее заказчик признался, что это псевдоним. Его настоящее имя до сих пор неизвестно.

Ранее памятник несколько раз подвергался вандализму.

Основная надпись состояла из десяти заповедей. Текст на русском языке гласил:

Пусть земное население никогда не превышает 500 000 000, пребывая в постоянном равновесии с природой.

Разумно регулируйте рождаемость, повышая ценность жизненной подготовки и многообразия человечества.

Найдём новый живой язык, способный объединить человечество.

Проявляйте терпимость в вопросах чувств, веры, традиций и им подобных.

Пусть справедливые законы и беспристрастный суд встанут на защиту народов и наций.

Пусть каждая нация сама решает свои внутренние дела, вынося на мировой суд общенародные проблемы.

Избегайте мелочных судебных тяжб и бесполезных чиновников.

Поддерживайте равновесие между личными правами и общественными обязанностями.

Превыше всего цените правду, красоту, любовь, стремясь к гармонии с бесконечностью.

Не будьте раком для Земли, природе тоже оставьте место!

Ранее "Страна" писала, что в Переяславе снесли памятник в честь 300-летия воссоединения Украины с Россией.

А до этого в Черниговской области решили демонтировать монумент "Три сестры" на границе с РФ и Беларусью.