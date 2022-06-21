В двух селах Ивано-Франковской области снесли памятники советским солдатам
В селе Верхний Ясенов Ивано-Франковской области снесен памятник советскому солдату.
Об этом в Фейсбуке сообщил активист проекта "Декоммунизация. Украина" Вадим Поздняков.
"Благодарность старосте Ивану Мельничуку за инициативу и позицию. Еще в соседнем селе тоже убрали солдата. Жду фото", - сообщил активист.
Ранее "Страна" сообщала, что под Харьковом снесли памятник Максиму Горькому.
Война с памятниками усилилась с началом вторжения России.
Война в Украине продолжается уже 117-й день. Мы следим за происходящим 20 июня в обновляемом материале.
Также "Страна" подводила итоги 116-го дня войны. На Луганщине авиа- и ракетные удары наносились вблизи стратегических трасс Горское-Лисичанск и Лисичанск-Бахмут. Советник главы МВД Вадим Денисенко сообщил, что обстановка на север от Харькова достаточно сложная и что россияне пробуют приблизиться к городу. Газета The Washington Post со ссылкой на военных экспертов написала, что война в Украине с высокой долей вероятности перерастет в конфликт малой интенсивности.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.