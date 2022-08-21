Порядка 50 человек стали жертвами наводнений и оползней, которые вызвали муссонные ливни на севере и востоке Индии.

Об этом пишет "Интерфакс Украина" со ссылкой на западные СМИ.

В частности, в штате Уттаракханд погибли четыре человека, еще 13 числятся пропавшими без вести.

В штате Джаркханд на востоке страны разлилась река Налкари и унесла пятерых жителей, тела четырех их них впоследствии нашли. В соседнем штате Одиша на фоне непрекращающихся дождей властей зафиксировали гибель шестерых человек.

Также в Одише ненастье затронуло 800 тыс. человек, тысячам жителей пришлось покинуть дома. Дожди привели к перебоям в подаче электроэнергии и работе водопровода, повредили дороги.

Напомним, 28 июля на востоке Индии всего за сутки 20 человек погибли от ударов молнии.

Также "Страна" писала, что в Турции из-за наводнений погибли 27 человек. А из-за бурь в Италии, Австрии и Франции погибли не менее 12 человек, среди которых двое детей.

Тем временем климатологи прогнозируют холодный 2022 год по всей планете, а по прогнозам представителя президента США Джо Байдена Джона Керри, война в Украине только ухудшит ситуацию с глобальным потеплением и климатом в мире.