В итальянских Альпах из-за рекордно высоких температур произошло обрушение части горного ледника, в результате чего погибши минимум шесть человек. Об этом сообщает Ansa.

Известно, что лавина сошла на Мармоладе, горе высотой около 3300 метров в Доломитовых Альпах, расположенных в восточной части итальянских Альп, между регионами Тренто и Венето.

На данный момент известно про минимум шесть погибших и восемь травмированных. Еще около десяти человек считаются без вести пропавшими.

Пострадавших госпитализировали в больницы городов Беллуно, Тревизо, Тренто и Больцано.

Местные власти утверждают, что из-за сильной жары в начале лета в Италии температура воздуха на Мармоладе достигала 10 градусов по Цельсию.

Напомним, Организация Объединенных Наций заявила о чрезвычайной ситуации в сфере климата. Она связана с существенным повышением температуры воздуха на планете.

"Страна" также писала, что в мире появился повод снова заговорить о глобальной климатической проблеме. В Антарктиде зафиксирован новый температурный рекорд. Средняя температура на ледовом континенте сейчас выше обычной на 35 градусов и составляет около -15.