В штате Кентукки на юго-востоке США по меньшей мере 16 человек погибли в результате катастрофического наводнения. Введен режим чрезвычайной ситуации.

Об этом заявил губернатор Энди Бешир, передает CNN.

По его словам, конечная цифра погибших может оказаться вдвое больше. Среди них есть дети.

Дома оказались сильно затоплены по крыши, повреждены дороги, автомобили хаотично разбросало по городу водой. Спасатели на лодках и вертолетах изо всех сил пытаются добраться до людей, застрявших в руинах домов в труднодоступных местах, так как все дороги оказались сильно размыты.

Много людей остались без электричества и вылезла на крыши домов, когда начала подступать вода.

Губернатор предположил, что немало людей погибло во время сна.

Одна из пострадавших рассказывает, что проснулась от предупреждения о внезапном наводнении, менее чем за час дом ее семьи смыло водой.

Ранее мы показывали, как в Греции после масштабных пожаров остров затопило мощными ливнями.

Также недавно город Сочи затопило мощным ливнем. Потоки воды смывали автомобили с людьми, есть погибшие.