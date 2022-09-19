На горе Поп Иван Черногорский и сегодня, 19 сентября, идет снег. По данным на утром, в горах намело до 40 см снега, обледенели склоны.

Об этом сообщает пресс-служба Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook.

Сообщается, что температура воздуха на горе опустилась до -3 градусов. Утром в горах скорость ветра достигала 12 м/с.

Напомним, вчера в Украине выпал первый снег в этом сезоне.

А в прошлом году в столице снег зафиксировали в ноябре. Снежинки таяли практически сразу.

Мы также писали, что сегодня в Николаеве ураганный ветер повалил дерево, которое упало на авто.

Также сообщалось, что в конце июля в Днепре мощный ураган срывал вывески, а деревья от сильного ветра падали на машины.

Кроме того, мы рассказывали, какой будет погода осенью. Синоптики прогнозировали снегопады и гололед на вторую половину осени. В южных и восточных регионах возможен дефицит осадков, а вот в западных областях ожидается "долгожданная влага". Вместе с тем, "в течение второй половины осени погода может быть неустойчивой с чередованием теплых и холодных воздушных масс".