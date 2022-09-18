В воскресенье утром, 18 сентября, на горе Поп Иван Черногорский зафиксировали первый снег.

Об этом говорится в сообщении Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook.

Так, сообщается, что температура воздуха утром составила -1 градус. Также спасатели опубликовали фото припорошенной снегом местности горы.

"По состоянию на 08:15, 18.09.2022 в г. Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена. Падает снег. Ветер юго-западный, 6-8 м/с. Температура воздуха -1°С", – говорится в сообщении.

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