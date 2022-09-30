Президент РФ Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве. Согласно документу, будет призвано 120 тысяч человек.

Текст указа под названием "О призыве в ноябре - декабре 2022 г. граждан Российской Федерации на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву" опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РФ.

"Осуществить с 1 ноября по 31 декабря 2022 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с федеральным законом... призыву на военную службу, в количестве 120 000 человек", - сказано в документе.

Сейчас Путин заверяет, что призывников на войну в Украину отправлять не будут.

Напомним, 21 сентября Путин в своем телеобращении объявил частичную мобилизацию в России.

Неделей позже в минобороны РФ озвучили задачи, которые должны будут выполнять мобилизованные россияне в Украине. Добровольцы и призванные на службу в рамках частичной мобилизации после прохождения боевого слаживания будут заниматься обороной "освобожденных" территорий".