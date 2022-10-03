На улицах и площадях Восточной Германии немецкие флаги развеваются рядом с российскими. Металл автомобилей с украинскими номерными знаками поцарапан, часто буквой Z.

Об этом пишет Der Spiegel в статье "Почему многие восточные немцы мягко относятся к России".

"Санкции, соблюдаемые большинством стран ЕС, отвергаются. На слуху "германо-российская дружба" — вопрос, который никогда прежде не обсуждался, термин, раздражающе напоминающий «германо-советскую дружбу", – пишет издание.

По мнению Der Spiegel, жители Востока Германии, разочарованные в капитализме, чувствуют себя такими же проигравшими в «холодной войне» 1946-89 годов, как и русские.

"Есть опыт, который многие люди в Восточной Германии разделяют с русскими: быть среди проигравших в истории, питать иллюзии и быть разочарованными, если не откровенно обворованными, победившим Западом", – говорится в статье.

Напомним, ранее мы рассказывали, как губернатор объяснил нежелание эвакуироваться жителей Донецкой области: "Лояльно относятся к противнику".

Война в Украине продолжается уже 222-й день. "Страна" следит за происходящим 3 октября в обновляемом материале.

Об итогах 221-го дня подробнее читайте по ссылке. ВСУ освободили Лиман в Донецкой области и теперь идут в Кременную. На юге ВСУ тоже активно наступают. В сети появилось видео украинского военного в селе Золотая Балка на севере Херсонской области.

В России тем временем Конституционный суд одобрил т.н. "договора о присоединении к России" "ДНР", "ЛНР" и оккупированных частей Херсонской и Запорожской области.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.