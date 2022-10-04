В ночь с 3 на 4 октября войска РФ ударили по двум районам Днепропетровской области - Никопольскому и Синельниковскому. Больше всего пострадал Никополь. Там серьезно пострадали десятки домов, есть раненые, из-за обстрелов люди остались без воды.

Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Валентин Резниченко.

По его словам, всего в Никополь прилетели около 30 снарядов из российских "Градов" и тяжелой артиллерии. Ранены четверо человек - это мужчины, которым 28, 48, 50 и 66 лет. Двое из них в больнице.

Повреждено более 30 многоэтажных и частных домов. В одной из многоэтажек разрушены 4 квартиры.

Город остался без воды, так как снарядами повреждены сети насосной станции водоканала. Более 7 000 семей после обстрела остались без света. Половине из них электричество уже вернули, работы по восстановлению линий продолжаются.

Обстрелы повредили также школу, аптеку, промышленное предприятие, зерновой элеватор, магазины и админздания.

В Марганецкой и Червоногригоровской громадах масштабы разрушений выясняются. Предварительно, без пострадавших.

В Покровской громаде Синельниковского района из-за вражеской атаки загорелись склады сельхозпредприятия. Пожарные пламя потушили. Люди невредимы.

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