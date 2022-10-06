Владимир Зеленский ответил на петицию о пересмотре своего же решения о лишении главы совета обороны Днепра Геннадия Корбана украинского гражданства.

Ответ опубликован на сайте президента.

"По Конституции Украины права и свободы человека, гражданство, статус иностранцев и лиц без гражданства определяются исключительно законами Украины (пункты 1 и 2 части первой 92). Правовое содержание гражданства Украины, основания и порядок его обретения

и прекращение определяет закон Украины "О гражданстве Украины", которым предусмотрено, что гражданство Украины прекращается, в частности, в результате потери гражданства Украины (пункт 2 части первой статьи 17). Основания потери гражданства Украины определены статьей 19 закона. При этом частью второй статьи 19 закона предусмотрено, что положения пунктов 1, 3 части первой настоящей статьи не применяются, если в результате гражданин Украины станет лицом без гражданства. Кроме этого, Европейской конвенцией о гражданстве,

ратифицированным законом Украины от 20 сентября 2006 года № 163-V, определены основания потери гражданства ex lege или по инициативе государства-участника (статья 7). Определенные законом основания и порядок приобретения и прекращения гражданства Украины общие для всех физических лиц. В то же время органы государственной власти, их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах

полномочий и способом, предусмотренным Конституцией и законами Украины (часть вторая статьи 19 Конституции Украины). О результатах рассмотрения поднятых вопросов будет проинформирован автор электронной петиции", - сказано в ответе.

То есть ответа по сути нет, а просто перечислены нормы законов, которыми регулируется вопрос гражданства.

"Ответ свидетельствует о том, что президент не решил, что делать дальше. Будь он уверен в своей правоте, то так и написал бы: не вижу оснований для пересмотра указа. Но он этого не сделал почему-то", - отметил в комментарии "Стране" создатель петиции Андрей Магера.

Он добавил, что сейчас есть шанс на то, что указ о прекращении гражданства Корбана будет отменён - и этот шанс больше, чем был до петиции. Однако на сегодняшний день, исходя из ответа президента, остаётся непонятной судьба указа, уточнил Магера.

Ранее "Страна" сообщала, что петиция о возвращении гражданства Корбану набрала необходимые голоса.

Между тем сам Корбан называл три причины, по которым Зеленский мог лишить его гражданства. Наиболее вероятной причиной он считает "системное недопонимание, возникшее уже в процессе войны между региональными властями и Кабмином".