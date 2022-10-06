Украина сможет вступить в Евросоюз к 2030 году или раньше.

Об этом заявила вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина в видеоинтервью "Европейской правде" в Праге, во время саммита Европейского политического сообщества.

По ее словам, сейчас идут консультации, чтобы начать переговоры о членстве уже в следующем году.

При этом Стефанишина добавила, что в Евросоюзе есть "отдельные силы, которые противятся этому".

"Трудно, но если сильно постараться, мы сможем начать переговоры в 2023 году. Это зависит также от Евросоюза", - пояснила она.

Напомним, в Кабинете министров полагают, что уже до конца 2024 года Украина будет готова ко вступлению в Европейский союз.

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