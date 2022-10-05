2/3 жителей Европейского Союза (66%) считают, что Украину нужно принять в Евросоюз, 34% думают обратное.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом Бертельсмана.

Больше остальных такую перспективу поддерживают в Польше - 84% респондентов, меньше всего - в ФРГ и Франции (60%).

Ранее сообщалось, 60% граждан ЕС выступают за продолжение военных поставок Украине. В Польше таких 84%, а в Италии меньше половины - 42%.

Также мы писали, что 70% немцев за сохранение санкций против России.

Кроме того, сообщалось, что поддержка вступления в НАТО среди украинцев выросла до максимума за все время.

Война в Украине идет уже 224-й день. "Страна" следит за главными новостями 5 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего 223-го дня войны с РФ. В Херсонской области армия РФ отступает под натиском ВСУ. Вчера появились фото из нескольких освобожденных населенных пунктов, над которыми подняли украинский флаг. В Донецкой области контроль над освобожденным Лиманом у военных приняла администрация. Теперь там будут налаживать жизнеобеспечение.

В РФ продолжают "легализовать" аннексию украинских территорий. В Запорожской области начали сооружать "границу".

В Украине президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, в котором констатируется невозможность проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, почему Илон Маск предложил свой "мирный план".