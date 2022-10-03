Поддержка вступления в НАТО среди украинцев выросла до максимума за все время - опрос
Поддержка вступления в НАТО в Украине выросла до самого высокого показателя за всю историю наблюдений.
Об этом свидетельствует свежий опрос социологической группы "Рейтинг", который проводился 1-2 октября.
Согласно опубликованному графику, уровень поддержки вступления в НАТО сейчас находится на отметке 83%. Для сравнения в марте 2014 года после победы Евромайдана этот показатель составлял 34%.
Одновременно с тем и рекордно низкий процент тех, кто против вступления в альянс - всего 4%.
Также рекордно низкий процент противников вступления в ЕС - 3%. За вступление в Евросоюз - 86% опрошенных.
Напомним, что в последний день сентября Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО.
Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель назвал несвоевременной заявку Украины на ускоренное вступление в НАТО.
А вот президенты девяти европейских стран НАТО поддержали вступление Украины в Альянс. Среди них "ястребы" из Восточной Европы, а также Северная Македония и Черногория.
При этом в Кремле сказали, что внимательно наблюдают за реакцией НАТО и что именно стремление Украины в Альянс стало одной из причин вторжения РФ.
Война в Украине продолжается уже 222-й день. "Страна" следит за происходящим 3 октября в обновляемом материале.
Об итогах 221-го дня подробнее читайте по ссылке. ВСУ освободили Лиман в Донецкой области и теперь идут в Кременную. На юге ВСУ тоже активно наступают. В сети появилось видео украинского военного в селе Золотая Балка на севере Херсонской области.
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