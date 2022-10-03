Поддержка вступления в НАТО в Украине выросла до самого высокого показателя за всю историю наблюдений.

Об этом свидетельствует свежий опрос социологической группы "Рейтинг", который проводился 1-2 октября.

Согласно опубликованному графику, уровень поддержки вступления в НАТО сейчас находится на отметке 83%. Для сравнения в марте 2014 года после победы Евромайдана этот показатель составлял 34%.

Одновременно с тем и рекордно низкий процент тех, кто против вступления в альянс - всего 4%.

Также рекордно низкий процент противников вступления в ЕС - 3%. За вступление в Евросоюз - 86% опрошенных.

Напомним, что в последний день сентября Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО.

Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель назвал несвоевременной заявку Украины на ускоренное вступление в НАТО.

А вот президенты девяти европейских стран НАТО поддержали вступление Украины в Альянс. Среди них "ястребы" из Восточной Европы, а также Северная Македония и Черногория.

При этом в Кремле сказали, что внимательно наблюдают за реакцией НАТО и что именно стремление Украины в Альянс стало одной из причин вторжения РФ.

Война в Украине продолжается уже 222-й день. "Страна" следит за происходящим 3 октября в обновляемом материале.

Об итогах 221-го дня подробнее читайте по ссылке. ВСУ освободили Лиман в Донецкой области и теперь идут в Кременную. На юге ВСУ тоже активно наступают. В сети появилось видео украинского военного в селе Золотая Балка на севере Херсонской области.

В России тем временем Конституционный суд одобрил т.н. "договора о присоединении к России" "ДНР", "ЛНР" и оккупированных частей Херсонской и Запорожской области.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.