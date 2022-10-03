Кремль внимательно наблюдает за реакцией НАТО на заявку Украины об ускоренном вступлении в Альянс. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что именно ориентация Киева на НАТО стала одной из причин вторжения РФ.

Его слова приводят российские СМИ.

"Мы действительно слышали заявления президента Зеленского, мы также видели разную реакцию из НАТО - там есть страны, которые поддерживают такой вариант ускоренного вступления, есть страны, которые не поддерживают его. В любом случае, все ссылаются на правило о консенсусе, поэтому мы очень внимательно наблюдаем за этим решением и помним, что именно ориентация Украины в НАТО и подтверждение будущего членства Украины в НАТО стало одной из причин "специальной военной операции", - сказал Песков.

Напомним, что глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель назвал несвоевременной заявку Украины на ускоренное вступление в НАТО.

А вот президенты девяти европейских стран НАТО поддержали вступление Украины в Альянс. Среди них "ястребы" из Восточной Европы, а также Северная Македония и Черногория.

Война в Украине продолжается уже 222-й день. "Страна" следит за происходящим 3 октября в обновляемом материале.

Об итогах 221-го дня подробнее читайте по ссылке. ВСУ освободили Лиман в Донецкой области и теперь идут в Кременную. На юге ВСУ тоже активно наступают. В сети появилось видео украинского военного в селе Золотая Балка на севере Херсонской области.

В России тем временем Конституционный суд одобрил т.н. "договора о присоединении к России" "ДНР", "ЛНР" и оккупированных частей Херсонской и Запорожской области.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.