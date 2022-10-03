Украина, которая подписала заявку на вступление в НАТО, не является его членом, поэтому у Альянса нет перед ней обязательств по коллективной обороне.

Об этом заявил журналу Spiegel постпред Германии при НАТО Рюдигер Кениг.

Он заявил, что альянс не хочет войны с Россией.

"Мы также не хотим, чтобы НАТО принимало активное участие в этой войне", - сказал Кениг.

На вопрос почему НАТО избегает активного участия в конфликте он заявил: "Это будет означать очень большую войну, в которую внезапно втянут 30 других стран. Никто этого не хочет".

Напомним, ранее Politico сообщало, что в Белом доме и Демпартии США настороженно отнеслись к идее Зеленского подать заявку на вступление в НАТО. По данным издания, заявление Киева "стало неожиданностью для администрации Байдена".

Также сообщалось, что в Белом доме заявили, что сейчас не лучшее время для обсуждения вступления Украины в НАТО

Вместе с тем, Арестович считает, что Украина может вступить в НАТО уже в следующем году на встрече в Вильнюсе.

Кроме того, мы подробно писали, что это значит заявка Украины на вступление в Альянс.