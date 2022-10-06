В России опубликован текст Конституции РФ с включёнными туда аннексированными украинскими регионами.

Соответствующий документ после внесения поправок появился на портале правовой информации РФ.

После подписания законов президентом России Владимиром Путиным были внесены изменения в первую часть статьи 65 Конституции, где перечисляются российские регионы - туда в качестве "новых субъектов РФ" вписаны Херсонская и Запорожская области, а также "ДНР" и "ЛНР".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский признал ничтожными указы президента РФ Владимира Путина об аннексии захваченных украинских территорий.

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Ранее мы подводили итоги 224-го дня войны с РФ. Глава Луганской ОГА заявил об официальном начале деоккупации Луганской области. Британская разведка сообщает, что ВСУ в рамках наступления в Луганской области продвигаются в сторону Сватово. В Херсонской области после масштабного продвижения украинских сил пока относительное затишье. Россия тем временем совершила воздушную атаку на отдаленный тыл - Белую Церковь под Киевом.

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