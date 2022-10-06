Прочный мир в Европе может быть достигнут только при участии России. Об этом заявила бывшая федеральный канцлер Германии Ангела Меркель на церемонии, посвященной 77-летию газеты "Süddeutsche Zeitung" в Мюнхене.

Меркель подчеркнула, что прочного мира в Европе можно добиться только при участии РФ.

"Пока нам не удалось этого сделать, холодная война на самом деле еще не закончилась", - приводит слова экс-политика агентство DPA.

Меркель отметила, что нынешние события в Украине стали "глубоким поворотным моментом", добавив, что к заявлениям президента РФ Владимира Путина следует относиться очень серьезно.

"Нам всем настоятельно рекомендуется серьезно относиться к словам и относиться к ним серьезно, а не классифицировать их как блеф с самого начала", - констатировала Меркель.

Меркель не раз озвучивала подобные мысли. Так, в конце сентября она призвала к работе над созданием общеевропейской архитектуры безопасности. По ее словам, к ее созданию нужно привлечь и Россию.

Также экс-канцлер предупреждала, что нужно серьезно относиться к заявлениям Путина о ядерном оружии.