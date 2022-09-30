Экс-канцлер Германии Ангела Меркель призвала к работе над созданием общеевропейской архитектуры безопасности. Она считает, что к ее созданию нужно привлечь и Россию.

Об этом сообщает телеканал N-tv.

Комментируя войну в Украине, Меркель сказала, что Россия совершила нарушение международного права, которого не было в Европе со времен окончания Второй мировой войны.

По ее словам, несмотря на это, даже если для этого "требуется выдержка", необходимо продолжать работу "по общеевропейской архитектуре безопасности с участием России".

Ранее Меркель призывала относиться серьезно к ядерным угрозам Путина.

"Страна" писала, США дополнительно выделят Украине 457,5 млн долларов. Средства пойдут на поддержку гражданской безопасности.

Тем временем война в Украине продолжается уже 219-й день. "Страна" следит за происходящим 30 сентября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 218-го дня войны. Судя по официальным сводкам, продолжается война дронов. Атаки российской армии отражены в Донецкой и в Херсонской области.

Одна из главных тем сегодня - объявление в РФ аннексии захваченных украинских территорий после псевдореферендумов. Речь идет о Луганской, Херсонской, части Донецкой и Запорожской областей. Ожидается, что Путин объявит об этом сегодня. Вчера он подписал соответствующий указ.

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