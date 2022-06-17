Бывшая федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ее отставка могла стать причиной конфликта в Украине.

Об этом немецкий политик заявила в интервью редакционному объединению RND.

"Мой уход мог внести вклад в это, как, например, выборы во Франции, вывод войск из Афганистана или ступор в реализации минского соглашения", - сказала Меркель.



Говоря о возможной посреднической роли в переговорах между Россией и Украиной, Меркель указала, что этот вопрос сейчас не поднимается, но такой вариант она не исключила.

Ранее "Страна" писала, что Меркель не винит себя за войну России против Украины и не поехала с экс-президентом Франции Николя Саркози в Бучу по приглашению Владимира Зеленского, поскольку отходит от политики.

Также Меркель отказалась извиняться за политику, которую она вела в отношении Украины - в частности, за поддержку Минского процесса.

"Дипломатия не является неправильной только потому, что она не сработала... Мне не нужно винить себя за то, что я недостаточно старалась", - сказала она.