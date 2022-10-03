Двойник бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель Урсула Ванецки уходит на пенсию.

Об этом пишет немецкое издание Bild.

65-летняя Ванецки родом из из Аттендорна (Северный Рейн-Вестфалия) была главным двойником бывшего канцлера Германии, которой сейчас 68 лет. После избрания нового правительства в ФРГ и отставки Меркель Ванецки была вынуждена уйти на пенсию.

До этого Урсула Ванецки была востребована как двойник Ангелы Меркель на праздниках и корпоративах.

"Стало тише", — говорит Ванецки о периоде после отставки Меркель.

"Возможно, у меня будет ещё три или четыре выступления в роли Ангелы Меркель. Но в следующем году этому точно придёт конец. Тогда все мои блейзеры Меркель отправятся в подвал, и я буду только Урсулой Ванецки", – сказала двойник экс-канцлера.

Напомним, Меркель ушла с поста канцлера ФРГ в начале декабря 2021 года.

Летом она заявила, что ее отставка могла стать причиной конфликта в Украине.

"Мой уход мог внести вклад в это, как, например, выборы во Франции, вывод войск из Афганистана или ступор в реализации минского соглашения", - сказала Меркель.