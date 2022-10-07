Число погибших в результате сегодняшних обстрелов Запорожья увеличилось до 7 человек, еще пятеро - пропали без вести.

Об этом сообщил в Telegram глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

Старух рассказал, что спасатели продолжают разбор завалов после удара российских войск по городу.

Напомним, Россия нанесла утром в четверг, 6 октября, семь ракетных ударов по городу. В пятиэтажках разрушены целые подъезды в результате прямого попадания ракет.

Ранее мы писали, что в результате обстрелов Запорожья повреждено более 40 многоэтажных домов и построек.

Война в Украине идет уже 225-й день. "Страна" следит за главными новостями 6 октября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 224-го дня войны с РФ. Глава Луганской ОГА заявил об официальном начале деоккупации Луганской области. Британская разведка сообщает, что ВСУ в рамках наступления в Луганской области продвигаются в сторону Сватово. В Херсонской области после масштабного продвижения украинских сил пока относительное затишье. Россия тем временем совершила воздушную атаку на отдаленный тыл - Белую Церковь под Киевом.

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