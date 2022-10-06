В результате сегодняшних обстрелов Запорожья повреждено более 40 многоэтажных домов и построек. Об этом сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев в своем телеграм-канале.

По его словам, в двух домах разрушены по целому подъезду, а в одном из домов значительные разрушения получили крыша, окна и водопровод.

Также предварительно известно о 2 разрушенных и 9 поврежденных домах частного сектора города.

Напомним, спасатели продолжают ликвидировать последствия ракетного удара по жилому дому в Запорожье. Из-под разрушенных конструкций здания сотрудники ГосЧС извлекли тела 3 погибших.

Напомним, ранним утром в четверг, 6 октября, войска РФ ударили ракетами по Запорожью, под завалами оказались люди. В результате одного из ударов несколько этажей многоквартирного дома полностью "сложились". По словам главы Запорожской ОВА Старуха, семь человек получили ранения разной степени тяжести, они госпитализированы, среди них один трехлетний ребенок.

Помимо утреннего обстрела войска РФ днем нанесли второй удар ракетами по Запорожью, под обстрел попали объекты инфраструктуры. Второй обстрел Запорожья был из ЗРК С-300, сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко в своем телегам-канале. По его информации, удар пришелся по центру города.

Тем временем война в Украине идет уже 225-й день. "Страна" следит за главными новостями 6 октября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 224-го дня войны с РФ. Глава Луганской ОГА заявил об официальном начале деоккупации Луганской области. Британская разведка сообщает, что ВСУ в рамках наступления в Луганской области продвигаются в сторону Сватово. В Херсонской области после масштабного продвижения украинских сил пока относительное затишье. Россия тем временем совершила воздушную атаку на отдаленный тыл - Белую Церковь под Киевом.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об итогах дня 5 октября.